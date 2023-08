5 lugares em São Paulo para comer petiscos por até R$ 79,90 Foto: Unsplash

A famosa “comida de boteco” ganha cada vez mais espaço no coração dos brasileiros, que amam reunir os amigos para degustar saborosos quitutes. Conheça 5 lugares em São Paulo para comer petiscos por até R$ 79,90, para não pesar no bolso:

Mr. Cheff

Montada em formato de pirâmide, a porção ‘A Famosa - Trio’ está disponível por R$ 79,90 e é composta por 2 quilos de batata frita, frango à milanesa e calabresa, que são servidos bem sequinhos e super crocantes. Endereço: Mr. Cheff - Mooca Plaza Shopping, R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente, São Paulo. Funcionamento: Segunda a Sábado: 10h às 22h - Domingos e Feriados: 12h às 22h

Dickey’s Barbecue Pit

Clássico do churrasco americano, as Pork Ribs (costelinhas de porco) são feitas em cozimento lento e servidas em deliciosas porções entre quatro e dez unidades, regadas de molho barbecue. A depender do tamanho da fome, o valor varia entre R$ 35,00 e R$ 69,00. Endereço: Alameda Santos, 843, Jardim Paulista, São Paulo. Funcionamento: Diariamente, das 11 às 23 horas.

Johnny Rockets

No estilo americano, as Chicken Wings são uma porção de 15 asinhas de frango fritas, servidas com molhos ranch, barbecue, e acompanhadas de aipo crocante. Disponível também na versão picante (molho red hot), o prato sai a R$ 58,00. Endereço: Rua Purpurina, 550, Vila Madalena, São Paulo. Funcionamento: Diariamente, das 11 às 23 horas.

Mr. Fit

Como opção para ser apreciada em qualquer hora e qualquer lugar, o snack saudável feito chips de batata-doce, da Mr. Fit, rede pioneira em fast-food de alimentação saudável, é uma boa pedida para manter uma alimentação equilibrada e rápida no dia a dia. A porção, disponível em um copo de 15g, pode ser encontrada a partir de R$ 7,90. Endereço: Av. Paulista, 1079 - Bela Vista.Funcionamento: Todos os dias das 7h às 22h.

Folks Pub

Famosa no pub sertanejo, a porção de Pastel de Costela Bovina com Cream Cheese está disponível no cardápio por R$ 33,90 e é servida com o acompanhamento de molho vinagrete. Endereço: R. Prof. Atílio Innocenti, 419 - Itaim Bibi, São Paulo. Funcionamento: quarta e quinta: 21h às 04h - sexta: 21h às 05h - sábado: 21h às 06h.