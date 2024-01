5 lugares para comer pistache em São Paulo que valem a pena

O Pistache faz parte das oleaginosas que contém propriedades benéficas para a nossa saúde. Mas não foi por essa característica que ele se tornou tão popular! Na verdade, a versatilidade de receitas com o ingrediente ganhou espaço na gastronomia e atraiu o paladar do público.

Com isso, os restaurantes rechearam o cardápio com opções que levam o pistache, chamando a atenção para a beleza do prato e, dependendo do preparo, aquela crocância durante a degustação.

Pensando nesse contexto, separamos 5 restaurantes de São Paulo que valem a pena visitar e que oferecem até mesmo a oleaginosa composta em um drique. Dá para acreditar? Mas há mais opções, para conhecer outros 5 lugares para visitar, leia a matéria completa do jornalista Matheus Mans para o Paladar.

Éze

O restaurante com localização nos Jardins completou as opções veganas de entrada com o Faux Raviolis (R$ 48). O prato leva pesto de pistache e castanhas que se misturam com os picles de beterraba recheados de tapenade vegano.

We Coffe

A We Coffe contém na sua lista disponível ao cliente o New York Roll Pistache (R$ 18,50), formado por uma massa de croissant e com um recheio de ganache de chocolate branco que acompanha pasta de pistache.

La Serena

O restaurante italiano divulga no Instagram oficial o prato salgado Panciotti di Burrata, composto por pesto de pistache, crudo de atum e ovas de mujol. Além disso, eles oferecem no cardápio o Gelato Pistacchio, que ganha uma farofa crocante entre os elementos.

Donna

Chegando para impressionar, a localidade Donna reinventou o pistache em um drinque, ampliando a cartela de bebidas do restaurante. Finalizado com uma espuma no topo composta por raspas de limão, vale a pena provar!

Açucareiro da Nana

Com entrega em São Paulo, o Açucareiro da Nana ficou em evidência ao combinar pistache e frutas vermelhas que entregam muito mais que sabor, mas também uma beleza encantadora que expõe o melhor da confeitaria.