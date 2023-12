5 receitas para você incluir mais pistache no seu cardápio

O pistache é muito popular em sobremesas por darem um toque de cor aos pratos e trazerem sabor. Essas sementes comestíveis da árvore Pistacia vera são uma fonte de gorduras saudáveis, proteínas, fibras e antioxidantes protetores, conforme a BBC Good Food.

Quem consome pistache ou outras sementes oleaginosas todos os dias tem mais chances de viver mais, segundo um estudo conduzido pela prestigiada Universidade Harvard. Os pesquisadores descobriram que o hábito de comer as “nozes verde” reduz o risco de morte por câncer, doenças cardíacas e males respiratórios.

Os pistaches são benéficos para a saúde, destacando-se por seu alto teor de antioxidantes, especialmente úteis para a proteção ocular devido à presença de luteína e zeaxantina. Eles são bons para o coração, contendo menos gordura e calorias em comparação com outras nozes, além de serem ricos em potássio e fitoesteróis. Também auxiliam no controle de peso, graças ao seu baixo teor calórico e alto conteúdo de fibras que promovem a saciedade. Confira a seguir 5 receitas com pistache para incluir a semente com mais frequência no seu cardápio.

Quanto maiores e mais frescos os morangos, melhor, mas a receita fica ótima com morangos menores também Foto: Renata Carlini

5 receitas com pistache

Bolo de pistache

Uma boa pedida para o café da tarde ou até mesmo para o brunch. A chef Amandine Izza te ensina a preparar uma versão de bolo de pistache com castanhas e amêndoas no recheio. Veja aqui.

Arroz basmati com carne, uva passa, pistache e amêndoa

Uma versão salgada com pistache para variar um pouco. Com as sementes, a polêmica do arroz com passas é deixada de lado para dar uma chance a esse prato delicioso. Veja aqui.

Torta de pistache

Uma receita simples do preparo da massa até o recheio. A torta de pistache é uma sobremesa típica da Árabe. Confira o passo a passo aqui.

Morango com pesto de pistache e chocolate branco

Essa sobremesa é simples e prática de fazer, e também fica muito bonita na taça. A dica da especialista aqui é por escolher morangos graúdos, mas os pequenos também podem fazer a vez no seu prato. Confira a receita.

Milkshake de pistache

Uma combinação certeira para quem gosta de sorvete e de pistache. É rápida, simples e uma ótima pedida para os dias de calor. Veja como preparar.