5 receitas rápidas na Airfryer para deixar seus vegetais crocantes e saborosos

O eletrodoméstico que virou febre mundial substitui as frituras no dia a dia, e deixa além das batatinhas, os vegetais com crocância e sabor acentuado. Para as receitas saudáveis, práticas e mais coloridas, os vegetais feitos na airfryer são uma ótima opção.

Para isso, o Paladar, juntamente com a chef Bru Calderon, ensinou algumas receitas simples e saborosas de vegetais na fritadeira elétrica, confira:

Abóbora Assada

Abóbora assada Foto: Giulia Cucio

Devido a sua doçura moderada, a abóbora feita na AirFryer pode compor pratos salgados e doces. Para que sua abóbora assada fique ainda mais saborosa, tempere com bastante azeite, sal, pimenta-do-reino e alho.

Mix de vegetais crocantes

Mix de vegetais Foto: Giulia Cucio

O mix de vegetais, que fica crocante na AirFryer, é feito com cenoura, abobrinha, cebola roxa, batata doce, abóbora e tomate. Todos os vegetais são cortados em cubinhos e temperados com azeite e ervas, como tomilho, manjericão e orégano.

Chips de batata doce

Chips de batata doce Foto: Giulia Cucio

Os chips de batata doce feitos na AirFryer, que são super práticos e ficam muito crocantes, ideal para quem ama um lanchinho saudável.

Palitinhos de cenoura

Palitinhos de cenoura Foto: Giulia Cucio

Essa receita de palitinhos de cenoura da chef Bru Calderon conta com um segredinho super especial. Buscando crocância e mais sabor, empane os palitinhos de cenoura na farinha Panko.

Couve-flor crocante

Couve-flor na AirFryer Foto: Giulia Cucio

A couve-flor crocante feita na AirFryer fica uma verdadeira delícia. Se quiser adicionar ainda mais sabor para a sua couve-flor na AirFryer, tempere com um pouco de cúrcuma, que trará uma sensação levemente apimentada.