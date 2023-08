Aprenda a fazer pastel na AirFryer

Pastel de queijo Foto: Giulia Cucio

Queridinho nas feiras de rua, acompanhado de caldo de cana, o pastel é um quitute que representa muito bem a culinária brasileira por conta do sabor incrível do recheio somado a uma massa fina e crocante. Além dessas qualidades, o pastel se destaca por ser um prato versátil, que pode ter inúmeras combinações de recheados, diferentes sabores de massa e vários modos de preparo.

Foi pensando numa alternativa de cocção desse quitute que o Paladar coletou cinco receitas de pastéis para fazer na AirFryer da chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos. Aprenda a fazer pastéis de carne, queijo, frango, pizza e palmito com as instruções que estão disponíveis aqui, obtendo um prato saboroso e ultra crocante com quase nada de óleo.