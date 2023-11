5 receitas saborosas com cerveja para fugir do óbvio

A cerveja é uma grande paixão dos brasileiros e está presente no dia a dia das pessoas. Apesar de ser consumida na maior parte das vezes como uma bebida para acompanhar aperitivos, ela também pode fazer parte de receitas e trazer sabor aos pratos.

Por isso, o Paladar separou cinco receitas deliciosas que levam cerveja no preparo, confira:

1. Pain perdu de panetone com creme inglês de cerveja preta

Pain perdu de panetone com creme inglês de cerveja preta Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Aquela boa e velha rabanada, só que ainda mais saborosa, feita com fatias de panetone no lugar do pão amanhecido. No seu acompanhamento clássico, o creme inglês, entra a cerveja preta para dar um toque especial. A receita é da equipe de chefs da escola de gastronomia Le Cordon Bleu, em São Paulo. Veja a receita.

2. Fondue de chocolate com cerveja

Fondue de chocolate Foto: Codo Meletti|Estadão

Fondue com cerveja? É isso mesmo, a cerveja é misturada ao chocolate, açúcar e creme de leite para trazer um sabor diferenciado e fugir do preparo óbvio do fondue. Veja a receita.

3. Cerveja Espumosa

Cerveja Espumosa do restaurante Vassoura Quebrada Foto: Viviane Boscaro e Otávio Junior | Vassoura Quebrada

A versão da Cerveja Amanteigada do restaurante Vassoura Quebrada promete surpreender e levar as pessoas até o universo de Harry Potter. E o melhor é que todos podem beber, já que não vai álcool. Veja a receita.

4. Filé de bacalhau com cerveja

Filé de bacalhau com cerveja Foto: Rafael Arbex

O prato, que faz parte da cozinha polonesa, leva a cerveja no creme onde o bacalhau será temperado, trazendo surpresa a quem for comer o peixe. Veja a receita.

5. Sanduíche de filé com molho de cerveja

Sanduíche Francesinha Foto: Bar Original

Famosa receita do Bar Original, o sanduíche Francesinha leva filé e cerveja, trazendo um lanche diferente e muito saboroso. Veja a receita.

Receitas testadas e aprovadas

O paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.