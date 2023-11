Corona cria maneira inovadora de pagar cerveja e vendas aumentam 35%

A fim de facilitar o consumo de cerveja entre os torcedores no estádio Azteca, na Cidade do México, a Corona - patrocinadora do América do México - colocou em prática uma maneira inovadora de pagar pela cerveja.

A partir de um chip localizado atrás do escudo da camisa dos torcedores, que se conecta diretamente à carteiras digitais, foi possível que eles pagassem por bebidas de maneira rápida e prática.

Batizada de ‘Jersey pay’ (‘camisa de pagamento’, em tradução livre), a peça foi testada pela primeira vez no duelo América x Juarez, em abril de 2022, pela liga mexicana.

Basicamente, aos que queriam pagar pela bebida mais consumida em ambientes esportivos bastava encostar o escudo na maquininha de pagamento, assim como o uso da aproximação de um celular ou cartão.

De acordo com o portal MakingOf, a iniciativa aconteceu após a cervejaria registrar uma queda de venda de bebidas durante os jogos no local. Isso aconteceu por conta do alto número de roubos no Azteca, o que fez com que os torcedores evitassem levar carteiras e celulares, levando consigo apenas o documento de identidade.

Desse modo, além de prática o método inovador também se mostrou seguro. Após a instalação de 30 mil chips nas camisas do clube, a Corona afirma que registrou um aumento de 35% no consumo de cerveja.

