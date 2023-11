3 dicas cruciais para escolher cerveja e azeite na Black Friday

Quase todos os supermercados aproveitam da Black Friday para fazer promoções e, de fato, algumas são muito boas. No entanto, é importante saber diferenciar o que vale e o que não vale a pena levar para casa.

Alguns produtos, por exemplo, são melhores quando próximos da data de fabricação, pois quando chegam perto do vencimento podem ter o sabor alterado.

É o caso do azeite, do óleo de soja, da cerveja, do leite de caixinha, de laticínios frescos em geral, da água de coco, de vinhos jovens, do café em grãos ou moído. Até sorvetes correm risco de perder a cremosidade quando armazenados por muito tempo no freezer.

Os temperos secos perdem sabor e aroma com o tempo e o chocolate é extremamente sensível a variações de temperatura. Alimentos como bolachas e pães, mesmo que ultraprocessados, podem perder textura devido ao armazenamento de longa duração.

Por isso, é preciso prestar atenção antes de adquirir qualquer bebida ou alimento nesse época do ano.

