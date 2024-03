6 alimentos que vão te ajudar no controle de diabetes

A matéria escrita por Helena Gomes, em colaboração com a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti, aborda os alimentos que as pessoas com diabetes podem consumir, especialmente para ajudar no controle da doença.

Apesar de parecerem ingredientes escassos, ao contrário do que se imagina, são muitos os responsáveis por grandes benefícios. Além disso, esses alimentos podem ser incluídos em receitas que fazem parte da rotina:

Proteínas: leguminosas, peixes, ovos, sementes e laticínios

Magnésio: avelã, caju, tofu e castanha-do-pará

Fibras: legumes, verduras, frutas com casca e chia

Carboidratos: feijão, frutas, ervilhas, aveia, quinoa e cereais integrais

Cromo: grãos integrais, queijos, brócolis e espinafre

Zinco: carnes, amendoins, soja em grãos, sementes de abóbora e amêndoas

Se você ficou interessado, pode conferir o motivo dessas seleções, segundo a especialista, e encontrar receitas para testar em casa lendo o conteúdo na íntegra.