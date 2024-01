7 cervejas frutadas para experimentar neste verão

O verão de 2024 está à topo vapor com temperaturas características da estação: quentes. Como uma das indicações do Paladar para se refrescar com uma bebida gelada, temos a cerveja frutada.

O especialista no ramo Beto Tempel explicou que fruto o escolhido para a produção vai destacar os principais aspectos dessa bebida entre os ingredientes. É possível ler todo o conteúdo clicando aqui.

Além disso, na matéria escrita por Helena Gomes, o profissional também falou sobre as versões disponíveis na Trilha Cervejaria e apresentou sabores que podem estar em outros estabelecimentos ou à venda.

1. Faun’Amora: ideal para se refrescar nos dias calorentos, a amora traz acidez para essa bebida alcoólica.

2. Julieta: com a goiaba sendo o principal ingrediente dessa cerveja frutada, o gosto é mais puxado para o amargo, além da textura ser cremosa.

PUBLICIDADE

3. Lobozó: típica da Mata Atlântica, a uva nessa bebida conquista o paladar por ser leve e ressaltar o seu aroma característico.

4. Flanders Cereja: não apenas formada por cereja, essa cerveja frutada também leva vinho e toques de baunilha, além das frutas vermelhas.

5. Uppumango: a manga se destaca na Uppumango, o que resulta em uma bebida refrescante no paladar com pitadas azedinhas no sabor.

6. Euforia de Frutas Amarelas: o conjunto do maracujá, pêssego e manga formam essa cerveja frutada em uma mistura com 10,5% de álcool e outros ingredientes.

7. Mamangava: especificamente criada com o maracujá, a Mamangava traz ao paladar o ácido chegando próximo ao ácido, refrescante em cada gole.