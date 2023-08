9 dicas de restaurantes para aproveitar em Pinheiros

A região do bairro de Pinheiros é rica gastronomicamente, com opções para todos os gostos e estilos, com uma das melhores chocolaterias da cidade, sorveterias premiadas, restaurantes em destaque e mais. O Paladar preparou um guia para conhecer um pouco melhor sobre o local, confira:

Animus

Dona de técnica apurada, a chef Giovanna Grossi acaba de lançar novas receitas para o Animus. Entre as suas criações para a temporada, se destacam sugestões como o camarão rosa ao beurre blanc de bisque e limão siciliano e a codorna desossada, com cogumelos, musseline de batatas e picles de cebola. Na ala das sobremesas, três novas pedidas: o creme brulée de bacuri com cumaru e café, a mousse de pipoca, baunilha do cerrado, chocolate branco caramelizado e lavanda, e a choux de chocolate, praliné de avelã, sorvete de mel e tomilho.

R. Vupabussu, 347, Pinheiros. 98705-9388. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/ 16h30; fecha seg.).

La Guapa

A vontade de trazer um pouco mais de sua cultura para os brasileiros fez com que Paola Carosella inaugurasse a primeira unidade da La Guapa há nove anos com seu sócio, Benny Goldenberg. Uma novidade é a empanada a Sofia (R$ 12,50), recheada com quantidade generosa de carnes bovina e suína, tomate, mussarela, cebola, orégano, alho, pimenta-calabresa, manjericão e azeite. As outras empanadas custam R$ 10,90, exceto as especiais. Além da novidade, vale experimentar a clássica Salteña (carne, ovo, azeitonas e batatas) e a agridoce Julieta (massa feita com manteiga com requeijão de corte, goiabada cascão e alecrim fresco).

R. dos Pinheiros, 248 B, Pinheiros. 3061-3661. 10h/22h (sáb. e dom., 12h/22h).

Jun Sakamoto

O mais clássico dos omakases, o Jun Sakamoto é o que oferece a experiência mais interessante na troca com o chef que dá nome ao restaurante. As trocas com Jun deixam a experiência ainda mais interessante, com ele contando histórias e trazendo seu olhar para a gastronomia oriental enquanto prepara algumas iguarias.

R. Lisboa, 55, Pinheiros. 3088-6019. Seg. a sex., 19h/23h. Sáb. 19h/22h. Necessário fazer reserva.

Chá Yê

A Chá Yê serve, além de uma ótima comida chinesa, chás de qualidade. A versão do matchá com gengibre e limão, preparado tradicionalmente (R$ 16). Para acompanhar a bebida, peça o Har Gow (massas translúcidas recheadas de camarão e cozidas no vapor, R$ 44) ou, ainda, o Bun (pão aerado feito no vapor, recheado com barriga de porco ou shiitake chapeado com picles de pepino, molho Hoisin e Sriracha, R$ 33).

R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros. 4175-3221. 12h/15h e 18h/22h (ter., 12h/15h; sáb., 13h/22h; dom., 13h/21h. Fecha 2ᵃ).

Suri Ceviche

São 10 opções disponíveis no cardápio, que vão desde o clássico (corvina, cebola roxa, coentro, milho e batata doce, R$ 48), passando pelo delicioso chifa (camarão, lula e peixe branco com molho de tamarindo, gergelim, ciboulette e tempurá de batata doce, R$ 57) e até chegar no diferentão Terra y Mar (atum, coalhada seca, tomate cherry, cebolinha, coentro, bacon e totopos, R$ 56).

R. Mateus Grou, 488, Pinheiros. 3034-1763. 12h/15h30 e 19h/22h30 (sáb. e dom., 12h/17h e 19h/22h30).

Oca Burger

A marca trabalha com cortes angus e o pão é preparado em colab com uma famosa padaria do Brasil. Além disso, todas as casas são pet friendly. Dentre as boas opções de pedidas, o Oca Burger (R$ 28 ou R$ 40, dependendo da quantidade de burgers), com american cheese, alface, tomate, cebola roxa e molho da casa. Também vale arriscar no Provolóca (R$ 36-R$48), feito com provolone à milanesa.

R. Simão Álvares, 427, Pinheiros. 11h30 às 23h30 (fecha 2a).

Pirajá

A empada de camarão ao molho de frutos do mar (R$ 15) chega à mesa com a calda escorrendo na superfície; a empada de moela (R$ 15), que surpreende pela combinação original de ingredientes, inspirada no tradicional bar Salete, famoso por suas empadas, aberto desde 1975 no Rio de Janeiro; e o pastel de angu (R$ 15), recheado com espinafre e o queijo Serra da Canastra.

Av. Brig. Faria Lima, 64. Pinheiros. 3815-6881. 12h/00h (seg., 12h/23h; sex. e sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h).

Gelato Boutique

Apresenta uma seleção de gelatos autorais, elaborados com ingredientes locais e de pequenos produtores. Um de seus sabores é o caffè-lime, à base de limão e café espresso. Faz sucesso o baked alaska, à base de pão de ló, gelato e merengue italiano maçaricado. As casquinhas estão disponíveis nas versões de 120g (R$ 19) e de 140g (R$ 22). Enquanto isso, os copinhos têm três versões: 120g (R$ 17); 140g (R$ 19) e 160g (R$ 22).

R. dos Pinheiros, 444, Pinheiros. 3541-1532. 12h/17h30 (sáb. e dom. 13h/19h).

Mica Chocolates

Na Mica é possível acompanhar, através de uma parede de vidro, toda a produção dos chocolates, etapa por etapa, do começo ao fim. Os chocolates coloridos e de visual lindíssimo também explodem de sabor na boca. Vale experimentar os principais sabores da casa pedindo os bombons avulsos no saquinho (a partir de R$ 10,50).

R. Artur de Azevedo, 1199, Pinheiros. 97620-0210. 9h/18h (dom., 12h/18h).