Aficionado por sorvete? Conheça 5 sorveterias com opções diferentonas

Chegamos ao fim do ano e o verão está batendo na porta. A chegada da nova estação, somada ao fator da mudança climática, faz com que as temperaturas alcancem facilmente valores acima de 30°C, e a população busca meios de se refrescar.

Além de roupas e refeições leves, protetor solar e muita água, um item indispensável e muito saboroso é o sorvete. A sobremesa gelada é extremamente popular, e, por essa razão, pode ser uma experiência interessante conhecer sabores e combinações diferenciadas, variando o cardápio. Confira algumas sugestões de sorveterias que oferecem opções raras em São Paulo:

Sorveteria do Centro

Na região da República, próximo à Casa do Porco, está a Sorveteria do Centro, também comandada pela chef Janaína Rueda. No cardápio estão sabores pouco usuais, como o Geladão (inspirado no bolo gelado de abacaxi), o Leitão, que leva bacon e merengue, entre outros. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 25.

Onde: R. Epitácio Pessoa, 94, República. 3129-8735. Todos os dias, 12h/22h.

Bachir

Localizado em uma esquina de Moema, a Bachir é especializada em servir sorvete libanês, e tem opções nada clássicas, mas surpreendentes em sabor. Aqui, o destaque vai para os de tâmara e damasco. Cremosos, ele concentram os sabores da fruta com suavidade e sem agredir o paladar. Uma casquinha com pistache e apenas uma bola de sorvete sai por R$ 16. Nessa única bola, porém, é possível misturar até quatro sabores escolhidos pelo próprio cliente -- só é bom pensar bem na combinação.

Onde: R. Diogo Jacome, 686, Moema. Todos os dias, 10h/22h.

Mooi Mooi

Nos sorvetes da Mooi Mooi, o grande diferencial está na massa surpreendente homogênea, que é misturada com diferentes tipos de ingredientes, como frutos secos, biscoitos e cereais. Um dos sabores que mais chama a atenção é o Amazônico, com sorvete de açaí misturado com granola de tapioca, banana e mel, e com crocante de macadâmia na casquinha. Os valores vão de R$ 24 a R$ 27.

Onde: R. Manuel Guedes, 249, Itaim Bibi. Ter. a dom., 12h/22h. Delivery via iFood.

Dumbo

A casa surpreende não pelas opções de sabores de massa (que são apenas quatro: chocolate, baunilha, morango com leite condensado e doce de leite), mas pelas caldas de acompanhamento que, pasme, pode ser até de wasabi, além do simpático waffle em formato de peixe que ornamenta a sobremesa. Servido quente, pode ser recheado com doce de leite ou creme de avelã.

Onde: R. Oscar Freire, 978, Jardins. Todos os dias, 11h/20h.

N2

Dividindo espaço com a hamburgueria Meat Downtown, a sorveteria N2 tem seu destaque pelo ambiente que remonta um laboratório químico e prepara todos os sorvetes na hora, um a um, utilizando nitrogênio líquido. Um sabor diferenciado e surpreendente é o gelato especial médio de Oreo e bacon, que custa R$ 37.

Onde: R. Bela Cintra, 1783, Cerqueira César. 94981-1400. Ter. a dom., 9h/23h30.

Descubra mais sorveterias através do ‘Guia de sorveterias: lugares para tomar bons sorvetes em São Paulo’, elaborado por Matheus Mans e Cíntia Oliveira, que pode ser acessado aqui.

