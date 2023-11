Sorvete com bacon? Saiba onde encontrar iguaria em SP

O bacon é um ingrediente diverso, indo bem com hambúrgueres, farofas e assados, mas você já imaginou uma sobremesa com alimento, ou melhor, um sorvete?

A sorveteria N2 em parceria com a hamburgueria Meat Downtown, que compartilham o mesmo espaço no bairro dos Jardins, contam com layout que se assemelha a um laboratório químico.

Os sorvetes de lá são preparados um a um e na hora que o pedido é feito com uso de nitrogênio líquido. O gelato especial médio de Oreo e bacon (R$ 37) é a estrela com o ingrediente inusitado.

A sorveteria fica localizada na Rua Bela Cintra, 1783, Cerqueira César. 94981-1400. Ter. a dom., 9h/23h30.

Para saber mais restaurantes que oferecem iguarias deliciosas com bacon, leia a matéria completa.

