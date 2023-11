Conhecida pelos gelatos personalizados, a N2, do Grupo Barreiro, inaugurou uma segunda unidade no Vila Plural, um hub de cultura e entretenimento dentro do Shopping Vila Olímpia, zona sul de São Paulo.

O espaço conta com aulas de skate, dança, palco para pocket shows e performances, talks, roller dance e outras atividades. O endereço é novo, mas os produtos da N2 continuam os mesmos: todas as receitas à base de nitrogênio líquido, permitindo exclusividade nos sabores.

Além disso, a famosa pipoca de gelato “Bafo do Dragão”, que viralizou no TikTok pela fumaça, estará disponível nesse novo quiosque todos os dias.

Teste do sorvete de creme

Se você é um fã confesso de sobremesas quentes como brownie, torta de maçã, petit gateau e bolos em geral, certamente já as experimentou acompanhadas de uma bola de sorvete de creme, e sabe que a qualidade desse último item é essencial para o sabor final da receita.

Encontrar um sorvete de creme industrializado é um trabalho fácil, já que estão disponíveis aos montes nos freezers de praticamente qualquer supermercado. Agora, encontrar um sorvete bom é outra história. Para auxiliar nessa empreitada, o Paladar reuniu três especialistas para testar 7 marcas populares do produto.

