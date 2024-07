Alimento é banido do menu dos jogos olímpicos de Paris 2024; saiba qual

As Olimpíadas de Paris 2024 farão um esforço para realizarem jogos mais saudáveis, sobretudo na alimentação. Em uma atitude que não teria agradado à lenda olímpica Usain Bolt, os atletas não terão acesso ao McDonald’s, conforme destaca o The Guardian.

Menu dos Jogos Olímpicos

Nuggets de frango Foto: Fernando Bonanno

Além disso, não haverá nuggets de frango disponíveis. Em vez disso, uma opção de nuggets à base de soja estará no menu. Usain Bolt afirma ter comido 1.000 nuggets em 10 dias ao ganhar o ouro nos 100m e 200m nos Jogos de Pequim de 2008.

Apesar da dieta de Bolt, os atletas em Paris serão alimentados por quatro chefs com estrelas Michelin e serão estimulados a fazer escolhas mais saudáveis. Os pratos oferecidos incluem croissant, ovo pochê, creme de alcachofra, lascas de queijo de ovelha cobertas com trufas, entres outros.

Cerca de 1.000 refeições com estrelas Michelin servidas por dia

Philipp Würz, chefe de alimentos do Paris 2024, revelou que cerca de 1.200 refeições com estrelas Michelin serão servidas por dia, de um total de 40.000. Ele também confirmou que cerca de 30% do menu dos Jogos seria baseado em vegetais, com os nuggets à base de soja oferecidos como alternativa.

Padrões de alimentação elevados

Würz admitiu ainda que os organizadores franceses estavam ansiosos para elevar os padrões depois que ele leu que 20% das refeições dos atletas durante as Olimpíadas de Londres foram consumidas no McDonald’s. “É um menu muito mais saudável agora”, afirmou ele. “Sem McDonald’s, sem nuggets de frango e com mais comida saudável.”

“Até mesmo os cardápios dos chefs famosos foram desenvolvidos com nutricionistas esportivos, então é uma culinária de altíssimo nível, respeitando ainda o que os atletas realmente precisam”, acrescentou.

Um restaurante com capacidade para 3.500 pessoas foi construído do zero para servir refeições do mundo todo e também há seis áreas para levar, onde os atletas podem encontrar lanches, uma padaria e pratos exclusivos de chefs com estrelas Michelin desenvolvidos especialmente para as Olimpíadas de Paris 2024.