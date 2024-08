Quais alimentos valem a pena preparar na AirFryer? Descubra a melhor marca

A Airfryer se tornou uma das principais ajudantes dentro da cozinha. Essa fritadeira sem óleo é uma alternativa para quem busca se alimentar de uma forma mais saudável.

Por esse motivo muitos se questionam sobre os melhores alimentos para se fazer nesta máquina. De acordo com a Beatriz Tenuta, nutricionista e professora do curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, há uma variedade de refeições diferentes que podem ser aprimoradas na Airfryer.

Além disso, Beatriz em entrevista ao Estadão, destacou também a grande vantagem para a saúde de quem faz uso da fritadeira elétrica, uma vez que esse equipamento não precisa de óleo. Ou seja, comidas como asinha de frango, salgados, batata-frita ou pastéis se tornam mais equilibradas.

Por fim, o uso do aparelho não deve fazer desses alimentos a base da alimentação diária. Embora não sejam fritos, devem ser consumidos com moderação. Confira alguns exemplos de receitas na airfryer:

Bolinho de batata doce na airfryer

PUBLICIDADE

Bolinho de batata doce na airfryer Foto: Edvânia Soares/Divulgação

Nesta receita leve e nutritiva, você vai precisar de apenas oito ingredientes e seguir o passo a passo completo neste link. Em apenas 15 minutos na fritadeira sem óleo, o prato fica pronto.

Brownie na AirFryer

Brownie na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Brownie? Sim senhor, sim senhora. Você pode preparar essa sobremesa divertida com um passo a passo completo. Aventure-se na cozinha e confira a receita completa aqui neste link.

PUBLICIDADE

Batata gratinada na AirFryer

Batata gratinada Foto: Giulia Cucio

Com apenas seis ingredientes e seis passos, você realiza essa receita, que leva em média 45 minutos. Não esqueça de finalizar com parmesão ralado. Veja a receita completa aqui.

Abóbora assada na AirFryer

Abóbora assada Foto: Giulia Cucio

PUBLICIDADE

A abóbora fica ainda mais gostosa quando você tempera com bastante azeite, sal, pimenta-do-reino e alho. Veja a receita completa aqui neste link.

Qual a melhor marca de airfryer?

TQ SÃO PAULO 16.01.2023 CADERNO 2 PALADAR Na foto as máquinas vencedoras do teste. Teste de máquinas de air fryer. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Segundo o teste realizado pelo Paladar, a Airfryer da Oster é melhor marca de fritadeira elétrica do mercado. O teste foi realizado com especialistas e, ao todo, oito marcas foram avaliadas.