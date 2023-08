O jurado do reality show MasterChef Brasil, Érick Jacquin, postou nas suas redes sociais no último domingo (30), um vídeo tomando banho. O post veio após uma fala sua, em entrevista ao Podcast Flow, viralizar nas redes sociais. O chef disse que “não escovava os dentes, nem tomava banho”.

Na gravação, publicada no Instagram do chef Jacquin, é possível vê-lo todo ensaboado, questionando “esse banho de hoje é suficiente para vocês? Amanhã eu escovo os dentes! Tá me ouvindo?”.

Tudo começou na última quinta-feira (27), o chef participou do Flow Podcast e a cena em que ele comenta sobre seus hábitos de higiene viralizou na internet. Após uma brincadeira sobre a fama de “sujo” dos franceses, Jacquin afirmou que “eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Perfume…”. Relembre o vídeo abaixo: