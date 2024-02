Aprenda a congelar alimentos corretamente

Armazenar comidas é um dos grandes benefícios que o advento da geladeira nos proporcionou, prolongando o período de consumo dos alimentos de forma segura e aumentando a praticidade no cotidiano, visto que retirar porções pré-prontas para realizar refeições é mais fácil do que elaborá-las do zero.

Há, no entanto, a necessidade de se atentar ao modo como se congela, para evitar possíveis complicações na etapa de descongelamento preparação da comida. A seguir, você encontra 3 dicas do Manual da Comida Congelada, por Danielle Nagase:

Porção: antes da comida entrar no freezer, é importante que ela seja separada em recipientes do tamanho que a demanda futura exigir, para evitar o trabalho de descongelar grandes porções, não consumir tudo e desperdiçar as sobras que não podem ser recongeladas, pois podem causar riscos à saúde.

Volume: no caso dos líquidos, como sopas e caldos, é necessário lembrar que o processo de congelamento faz com que o volume aumente. Por essa razão, é ideal que os potes sejam preenchidos até 3/4.

Validade: ao contrário do que comumente se pensa, alimentos congelados não são eternos. O processo de alto resfriamento pode, sim, prolongar o tempo de vida útil dos itens, mas eles ainda possuem data de validade e podem fazer mal se ingeridos depois de vencidos. Portanto, se faz necessário etiquetar saquinhos e potes com as datas, assim evitando confusões.