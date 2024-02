Dia do tomate: confira sugestões de pratos para comemorar a data

Pronto para ser consumido cru, assado, cozido, frito ou em molho o tomate é um grandioso ingrediente para as mais diversas culinárias, visto que sua versatilidade permite elaborar desde pratos simples aos mais criativos. A fruta, inclusive, tem sua data de celebração, no dia 1° de fevereiro, e seguir você confere cinco opções de restaurantes em São Paulo para comemorar o evento de forma especial e saborosa.

Il Capitale

Restaurante de comida italiana clássica, o Il Capitale é comandado pelos chefs Ricardo Dicamargo e Gianluca Perino. No menu existem pratos como Bruschetta al pomodoro, que leva tomate marinado com azeite e basílico (R$ 42); Paccheri del capitale, uma pasta napolitana ao molho de três tomates (R$ 69); e o Pappa al pomodoro e burrata, uma receita tradicional toscana feita com pão italiano, cebola, tomate San Marzano D.O.P, Reggiano e Burrata (R$75).

Onde: Rua Oscar Freire, 600, Jardins - SP. Recomendável fazer reserva: (11) 97832-3460. Instagram: @ilcapitale

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 16h e 19h às 24h; sexta e sábado, das 12h às 17h e 19h às 0h; domingo, das 12h às 19h.

Elea Forneria

A casa sob a batuta do chef Enrico Villela é de cozinha autêntica com sotaque italiano e influência de outras regiões. Por lá, os clientes podem experimentar até 9 sabores de pizza servidas de terça a sábado durante o horário do jantar, que têm massa de fermentação longa, feita com farinha italiana e ingredientes de pequenos produtores. Os destaques vão para a pizza Marguerita, que leva mozzarela, picles doce de tomate, pelati, queijo tulha e manjericão (R$ 52); e a Caprese, que leva tomate confit, tapenade de azeitonas, pelati, pesto da casa e straciatella (R$ 58).

Onde: Rua Florinéia, 270, Água Fria - SP. Telefone: (11) 2667-2368. Instagram: @eleaforneria

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 18h30 às 23h; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h30 às 0h; domingo, das 12h às 16h.

La Peruana

Não é só a gastronomia italiana que faz bom uso do tomate. No La Peruana, comandado pela chef Marisabel Woodman, é possível experimentar os pratos repletos de aroma, cor e sabor que a culinária andina tem para oferecer. A casa tem opções como Patacones veganos, feitos com discos crocantes à base de banana da terra, mousse de avocado, tomate cereja, chalaca de cebola roxa, pimenta, coentro, abobrinha e cogumelo paris (R$ 57); além disso, há o Muchame de atum curado com sal durante 24 horas, acompanhado por abacate, azeite de orégano e alho, vinagrete e torrada de pão baguete (R$ 69).

Onde: Alameda Campinas, 1357, Jardins - SP. Telefone: (11) 5990-0623. Instagram: @laperuanabr

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 19h às 23h; sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h30 e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

Sta. Matta

A casa da chef Fernanda Veiga oferece pratos inspirados na gastronomia italiana clássica. Uma entrada típica romada que dá destaque ao tomate é a Panzanella, que leva tomatinhos confit, cebola roxa, pepino, concassé e croutons de focaccia (R$ 21). Além disso, tem opções como a Lasagna alla bolognese, feita com massa fresca da casa, ragu de carne, molho de tomate e fonduta de parmesão (R$ 59); já nas bebidas o tomate entra no suco temperado com sal, molho inglês e pimenta (R$ 18) e também no Blood Mary, que leva uma dose de vodca (R$ 32).

Onde: Rua Miriti, 8, Itaim - SP. Telefone: (11) 99919-5622. Instagram: @sta.matta

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 12h às 15h.

Vivant Padaria Artesanal

Aberta recentemente no bairro do Jardins, a padaria do chef boulanger André Cunha e do sócio Mário Izaias já é um sucesso para o público, que enfrenta até fila de espera em determinados horários. O foco da casa é panificação franco-italiana, e oferece como opções: Focaccia (R$ 15); Danish (R$ 10); Telha, que leva tomate cereja, molho bechamel e manjericão (R$ 20); e Toast caprese, uma torrada com mozzarela de búfala, pesto de sourdough em fatia e manjericão (R$ 18).

Onde: Alameda Casa Branca, 399, Jardim Paulista - SP. Telefone/delivery: (11) 91615-6070. Instagram: @vivant.padaria

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; sábado, das 7h às 13h. Não há serviço de mesa.