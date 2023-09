Aprenda a receita de sanduíches leves para superar a onda de calor

Embora nem mesmo a primavera tenha chegado oficialmente no calendário, as temperaturas no país inteiro tem passado dos 30°C. O calor excessivo e fora de época é um dos resultados da mudança climática acelerada decorrente do estado de ebulição em que o mundo se encontra, e certamente oferece riscos à humanidade.

Nesse sentido, é essencial que todos tomem atitudes para manter-se seguros. É provável (e necessário) que a sociedade repense e reformule suas formas de produção e consumo, que são baseados na exploração e degradação do meio ambiente, afim de tentar amenizar os impactos do super aquecimento. Por outro lado, no âmbito individual, algumas medidas podem ser tomadas para contornar a sensação de cansaço e estufamento que a quentura causa.

Foi pensando nisso que o Paladar resolveu selecionar 3 receitas de sanduíches leves para você fazer em casa. Práticos, simples e saborosos, somados a boas doses de água para manter-se hidratado, os lanches são uma excelente pedida para uma boa alimentação em meio a dias quentes e secos como hoje. Confira a lista abaixo:

Sanduíche de atum

Molhadinho e delicioso. Confira a receita do Mr. Cheesecake Sandwich Deli aqui.

Sanduíche de atum com salada. Foto: Divulgação Mr Cheesecake Sandwich Deli

Sanduíche aberto de salpicão e rosbife

Tradicional nas festas de fim de ano, o salpicão é uma receita salgada servida gelada que pode cair muito bem na composição de lanches. Aprenda a incrementá-lo com o passo a passo disponível aqui.

Receita sanduíche aberto de salpicãoe rosbife Foto: Feliepe Rau/Estadão

Sanduíche calabrês de berinjela

Ocupando o lugar de lanche mais diferenciado da lista, essa deliciosa sugestão com queijo mussarela e berinjela empanada pode surpreender no sabor. Aprenda a fazer seguindo as instruções disponíveis aqui.