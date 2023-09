4 sugestões de preparos para ajudar a enfrentar a onda de calor

O inverno ainda não terminou, mas as temperaturas andam elevadas no país inteiro. Com marcas acima de 30ºC e a baixa qualidade do ar, a saúde de todos fica em risco, portanto é ideal manter-se hidratado, evitar focos de calor e fazer refeições leves para contornar a sensação de cansaço.

Foi pensando em auxiliá-lo nessa empreitada que o Paladar separou receitas de pratos doces e salgados que podem ser servidos gelados ou em temperatura ambiente. Confira abaixo 4 opções de preparo e na matéria da íntegra do Paladar, veja mais 26 receitas.

Ceviche de linguado

Esse prato originado no Peru não usa nenhuma fonte de calor no preparo. O peixe passa pelo processo de cocção através do leite de tigre, que somado à cebola roxa, coentro e pimenta conferem um sabor único. Aprenda a reproduzi-lo seguindo as instruções disponíveis aqui.

Peixei congelado também funciona para fazer ceviches. Neste acaso, redobre a atenção para o frescor dos demais ingredientes. Esta receita é bem fácil de fazer em casa: leva cebola-roxa, limão-taiti, pimenta dedo-de-moça e folhas de coentro a gosto.Veja a receita. Foto: Codo Meletti/Estadão

PUBLICIDADE

Salada Waldorf

Para quem gosta de sabores agridoces, essa receita é uma excelente pedida. Com uvas, nozes, salsão, maçãs, maionese e iogurte, promete uma explosão de sabores e refrescância. Aprenda a reproduzi-la seguindo o passo a passo disponível aqui.

Salada Waldorf Foto: Gabriela Biló|Estadão

Espaguete com pesto de rúcula, hortelã e gorgonzola

Nesse prato, a combinação de rúcula com hortelã dá um efeito refrescante ao molho; as nozes tostadas, o azeite e o queijo gorgonzola deixam a textura cremosa e completam o sabor, que tem ainda um toque de cebola crua. Aprenda a reproduzi-lo seguindo o passo a passo disponível aqui.

PUBLICIDADE

Pesto é uma fórmula mágica na cozinha. Fácil de fazer, é um bom destino para folhas não usadas e podedar vida e personalidade a diversos pratos. Se você pilar juntos uma folha, uma noz e azeite, só para começar, pode chamar este molho de pesto. Esta receita, que leva rúcula, hortelã e gorgonzola é uma bela alternativa ao pesto de manjericão – a combinação de rúcula e hortelã dá um efeito refrescante ao molho; as nozes tostadas, o azeite e o queijo gorgonzola deixam a textura cremosa e completam o sabor.Veja a receita. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Sorvete com calda de balsâmico e morango

Certamente o sorvete não poderia ficar de fora desta lista. Neste caso, você pode se surpreender com o sabor que resulta da mistura entre o morango e o vinagre balsâmico. Confira o passo a passo da receita aqui.