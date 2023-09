Aprenda o passo a passo da paella perfeita

Na Espanha, a paella é frequentemente servida em grandes festividades e comemorações, como casamentos e aniversários. O seu sabor é tão unico e característico que a paella não requer acompanhamentos, à exceção de algumas fatias de jamón e um vinho que se harmonize com os frutos do mar.

Pensando nisso, o Paladar convidou o chef espanhol Pedro Soriano, que comanda um restaurante especializado em paella, para revelar alguns truques que vão deixar a receita muito mais tranquila e deliciosa.

Para o chef Pedro, é mais importante a qualidade dos frutos do mar do que as espécies. Agora, entre as melhores opções, as clássicas cumprem bem o seu papel na paella. Então camarão, lula, mexilhão, vôngole e lagosta são as melhores opções. E para temperar: azeite de oliva, alho, cebola, molho de tomate, páprica defumada, salsão e açafrão. Para fazer a Paella perfeita, confia a matéria completa aqui!

