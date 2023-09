Em 1834, um navio norte-americano atracou no porto do Rio de Janeiro com cerca de 200 toneladas de blocos de gelo. O objetivo era simples: introduzir no Brasil a arte de fazer sorvete, que já estava bombando nas capitais europeias. As toneladas de gelo foram armazenadas em depósitos subterrâneos e conservadas por aproximadamente cinco meses, até que estivessem prontas para abastecer as primeiras sorveterias brasileiras.

Como naquela época não era possível conservar o sorvete depois de pronto, os estabelecimentos anunciavam a hora certa de tomá-lo, causando um verdadeiro tumulto na cidade. Mas foi só em 1941 que o sorvete começou a ser industrializado no país, quando a empresa U.S. Harkson do Brasil lançou o Eski-bon, seguido pelo Chicabon. Dezoito anos depois, a Harkson mudou o seu nome para Kibon.

Visando a incentivar o consumo de sorvete o ano todo e não apenas no verão, a ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor do Sorvete) instituiu o dia 23 de setembro como o Dia Nacional do Sorvete. Para celebrar a data, selecionamos cinco receitas de sorvete caseiro para espantar o calorão do momento. Confira:

Sorvete de cachaça

Sorvete de cachaça Foto: Quincho

A receita de sorvete de cachaça do chef Rafael Aoki é uma sobremesa deliciosa e única, combinando o sabor refrescante do sorvete com o toque característico da cachaça. O sorvete ainda é uma opção sofisticada e diferenciada, ideal para quem busca experimentar novas sobremesas. Vamos ver como fazer?

Sorvete de leite de caju, cacau e linhaça

Aprenda a fazer uma receita de sorvete caseiro com cinco ingredientes Foto: Unsplash | Banco de Imagens

Para fazer este sorvete caseiro da Le Cordon Bleu você não precisa de uma máquina especializada ou ingredientes muito diferentes. Na verdade, para fazer este doce, serão necessários somente cinco ingredientes: semente de linhaça, água, chocolate 70%, açúcar demerara, leite de caju e cacau em pó. Além disso, ela rende até 1 litro de sorvete.

Sorvete de chocolate caseiro

Sorvete de chocolate cremoso, feito em casa, e muito saboroso para se deliciar durante um café da tarde ou até mesmo após o almoço Foto: Luciana Bonometti

A confeiteira Lu Bonometti resolveu criar a sua própria receita de sorvete de chocolate. O sabor, que é um dos mais amados pelos brasileiros, fica ainda melhor quando feito em casa, com ingredientes frescos e deliciosos. Veja como fazer:

Sorvete de alfajor

Gelato de doce de leite e biscoito, inspirado no alfajor, da Gelato Boutique Foto: Mauro Holanda

Este gelato de alfajor vai especialmente para aqueles que adoram acrescentar doce de leite em tudo quanto é tipo de sobremesa. Esta receita, que acompanha alguns pedaços de biscoito, simula perfeitamente o alfajor, doce argentino tão saboroso e popular.

Sorvete de banoffee

Gelato de banana, doce de leite e leite em pó da Gelato Boutique Foto: Mauro Holanda

Este sorvete do tipo gelato italiano feito de banoffe, leva uma boa camada de doce de leite, pedaços de banana e um tanto de leite em pó. De tão gostoso que é, pedimos para a Gelato Boutique e a chef gelatiere Márcia Garbin dividirem a receita desta sobremesa com a gente.

