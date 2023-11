Arqueólogos descobrem vinho e sementes de uva em túmulo egípcio de 5.000 anos

Centenas de garrafas de vinho com cerca de cinco mil anos na necrópolis Umel Caab, na cidade de Abydos, no Egito, foram encontrados. A descoberta aconteceu em outubro, no túmulo da rainha Meret-Neith, por um grupo de arqueólogos da Alemanha e da Áustria ligados à Universidade de Viena, conforme foi divulgado pela revista Newsweek.

Segundo os pesquisadores, muitas das jarras de vinho encontradas estavam “bem preservadas”, com algumas ainda fechadas com as rolhas intactas.

Meret-Neith não só era a mulher mais poderosa de seu tempo, mas foi a primeira mulher faraó ainda na Primeira Dinastia, antes mesmo de Cleópatra, a mais famosa delas, que foi a última governante da 33ª Dinastia, a Ptolomaica.

Junto ao vinho também foram achadas sementes de uva. Para os pesquisadores, a descoberta tem o potencial de expandir o entendimento sobre as produções mais antigas de vinho.

“A data excepcionalmente antiga deste material situa-o numa conjuntura cronológica chave, à medida que o conhecimento da produção de vinho e do cultivo da videira se espalhava para sudoeste, desde o seu local de origem hipotética no que hoje é a Geórgia, a Arménia e o Irão, através do Levante e ao longo do leste costa do Mediterrâneo e descendo até o Egito”, afirmou a especialista Emlyn Dodd - que não fez parte da missão arqueológica diretamente - à Newsweek.

Para ela, uma análise apropriada dos recipientes e do seu conteúdo poderia revelar novos dados significativos sobre o conhecimento da produção de vinho neste período e a disseminação do cultivo e domesticação precoce da videira.

