Vinho do RBD: Maite Perroni lança linha de bebidas no Brasil

A cantora Maite Perroni, do grupo RBD, que recentemente fez sua passagem pelo Brasil com a turnê ‘Soy Rebelde’, aproveitou os dias no país para anunciar o lançamento de sua linha de vinhos em solo brasileiro.

O vinho Spara é produzido pela Bodega Santa Julia, e é dividido entre Spara Jump Into Malbec e o Spara Jump Into Rosé. O primeiro se destaca como um vinho tinto encorpado e sofisticado. Já o segundo se destaca pela sua elegância e frescor.

Os vinhos estão disponíveis no site MiVino. Durante a turnê de Maite Perroni pelo Brasil eles entraram em pré-venda.

