Atores da série ‘The Bear’ revelam impacto da produção na vida real

A série ‘The Bear’ (O Urso) é exibida no Brasil pela plataforma de streamig Star+ e, agora, sua terceira temporada está disponível no Disney+ a partir desta quarta-feira, 17. Durante uma coletiva de imprensa sobre os episódios, o elenco da série gastronômica discutiu os impactos desta produção na ‘’vida real’'.

A comédia dramática, inspirada na rotina das cozinhas profissionais, aborda diversas problemáticas dos bastidores desta profissão. Para as filmagens, o elenco teve contato com diferentes restaurantes, especificamente de Chicago.

Sobre a mudança após essa experiência, o elenco admitiu que adquiriu ‘’hipersensibilidade agora em restaurantes e com restaurantes” como descreve Jeremy Allen White, intérprete do chef Carmy.

Jeremy Allen White (Carmy) na terceira temporada de 'O Urso'. Foto: FX/Disney+/Divulgação

Isso significa que eles se preocupam mais com comportamentos, organização e limpeza durante suas visitas a restaurantes em momentos de lazer, porque sabem como funciona todo o trabalho para mantê-los. ‘’Fico pensando em como as pessoas trabalham duro ali’', menciona Abby Elliott, que interpreta Natalie. Confira detalhes desta coletiva na matéria de Matheus Mans.

Bastidores de The Bear

Matty Matheson explicou que, junto com Courtney Storer, produtora e chef de cozinha, eles criam o menu da série, que é posteriormente executado com precisão. O ator mencionou que o maior desafio nessa área de criação é a confeitaria, porque ‘’exige muito conhecimento’'.

Conheça o restaurante que inspirou a série

O estabelecimento Mr. Beef, comandado por Christopher Zucchero, amigo de infância do criador da série, Christopher Storer, inspirou o nome inicial do restaurante fictício. Hoje, ambos fazem sucesso, porque a série foi uma das mais comentadas em 2023, devido ao sucesso, e os funcionários do Mr. Beef, por exemplo, passaram de 300 a 800 produções até então. Conheça.

Restaurantes de Chicago visitados pelo elenco

As gravações da série ‘The Bear’ demandam tempo e dedicação. Embora alguns proprietários ajudem nesse processo, os próprios atores escolheram restaurantes para visitar na região. Confira aqui 11 estabelecimentos frequentados pelos atores durante as filmagens.