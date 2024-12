O que o azeite de oliva pode fazer pela sua saúde? Veja receitas deliciosas

O azeite é, praticamente, um dos ingredientes que não pode faltar na dispensa de alguns lares. Ele complementa o tempero da salada, finaliza uma receita e ainda garante mais sabor durante um preparo, além de outros usos na culinária do dia a dia.

Além disso, esse ‘’ouro líquido’' entra no grupo dos superalimentos. Muito além da gastronomia, o azeite tem uma composição potente. Segundo o Estadão, na editoria Saúde, o azeite é rico em compostos fenólicos, fitoesteróis, gorduras monoinsaturadas e vitamina E.

Esse conjunto pode contribuir para ajudar na saúde do cérebro, além de oferecer grande ação antioxidante e anti-inflamatório no organismo, entre outros benefícios importantes.

Receitas com azeite

Que tal incluir o azeite na alimentação? Veja abaixo duas receitas com azeite para começar a usar o ingrediente de maneira diferente na culinária caseira.

PUBLICIDADE

Azeite de alecrim

Também é possível preparar uma receita de azeite. Nesse passo a passo, o alecrim ganha protagonismo, adicionando aroma e sabor nessa combinação. Veja a receita completa aqui.

Azeite de alecrim. Foto: Tiago Queiroz

Molho de salada refrescante

Combinar 100 ml de azeite de oliva extravirgem, vinagre de maçã, sal e pimenta-do-reino cria um molho de salada que pode ser usado ao longo da semana. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Molho de salada refrescante. Foto: Thaís Barca/Divulgação

Melhores azeites do mercado

Agora você sabe alguns dos benefícios do azeite e algumas formas de inclui-lo na alimentação, uma outra dúvida que pode surgir é sobre qual marca investir. O Paladar promoveu testes, com especialistas, que avaliaram opções populares do mercado e elegeram as que apresentam mais qualidade.

Da versão extra virgem, as marcas Las Doscientas, Olive & CO e Cocinero ficaram em destaque, enquanto a Sabiá, Vertentes e Potenza levaram o Selo Paladar no teste dos melhores azeites brasileiros.

Veja também: até quando o preço do azeite vai ficar caro?

PUBLICIDADE

Ao Paladar, um especialista revelou que há uma tendência de melhora na produção do próximo ano, o que traz a possibilidade de estoques e, consequentemente, um preço mais baixo. No entanto, ele destaca que, devido a longa seca, o ano ainda não será tão favorável. Saiba mais nesta matéria.