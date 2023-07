Azeite de oliva de Cachoeira do Sul conquista renomado prêmio internacional

Azeite de oliva cultivada em Cachoeira do Sul vence prêmio internacional Foto: Imagem: Freepik

A marca de Azeite de Oliva Terruà conquistou um prêmio renomado em Israel: o título Prestige Gold (Ouro) no concurso Terraolivo.

Segundo o portal EBC, o concurso é um dos mais importantes no mundo para os produtores de azeite. Com este prêmio, o evento eleva a qualidade da marca gaúcha, Terruà, produzida em Cachoeira do Sul.

No Terraolivo, durante três dias, os azeites são degustados de forma minuciosa e premiados em cada categoria, com medalhas de prata e ouro, sendo a Grand Prestige Gold o título mais cobiçado.