Empresa gaúcha coloca Brasil no mapa de melhores azeites do mundo. Foto: Unsplash

A Casa Gabriel Rodrigues teve reconhecimento mundial após ganhar prêmio pela qualidade de seus produtos. A empresa, com sede em São Gabriel, já recebeu diferentes prêmios importantes em competições internacionais.

Participando de um dos maiores concursos de azeite extravirgem do mundo, a empresa ganhou o prêmio de melhor blend do hemisfério sul, durante o Evo International Olive Oil Contest IOOC, realizado em maio de 2023, em Palmi, na Itália.

A companhia trouxe também a medalha Grande Prestige Gold 2023, com o varietal Coratina, no concurso TerraOlivo IOOC, considerado um dos maiores e mais importantes do mundo. O evento foi realizado em junho de 2023, em Jerusalém, em Israel.

Para Maria Cristina Cunha, produtora de azeite gaúchos e dona da Casa Gabriel Rodrigues, a conquista significa colocar o Brasil no mapa de melhores produtores de azeites no mundo.

“Ganhamos mais duas competições internacionais de azeite de oliva extravirgem de grande competitividade e alto nível de excelência. Competimos na Itália e em Israel com países produtores tradicionais e grandes players do mercado. Trazer essas premiações ao Brasil nos enche de orgulho. Uma prova do compromisso que temos com a qualidade e do enorme potencial da produção nacional”, afirma Maria Cristina ao jornal O Sul.