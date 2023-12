Banoffee e mais sobremesas com banana para surpreender na ceia de Natal

O cardápio de Natal é algo maravilhoso, repleto de entradas, pratos principais com aves assadas e, claro, sobremesas. E para aqueles que gostam de banana ou estão com as frutas maduras em casa, há diversas formas de aproveitá-las em doces deliciosos.

Quando se fala de sobremesa com banana, sempre vem a mente uma banoffee, como é chamada a torta de banana, com doce de leite e chantilly, mas há outras receitas com a fruta que podem surpreender. A seguir, confira cinco receitas de doces com banana para a sua ceia de Natal.

Banoffee

A torta foi criada na Inglaterra nos anos 1970 e se popularizou pelo gosto maravilhoso, mas também por sua preparação extremamente simples. A base da massa é de biscoito e, logo em seguida vem o doce de leite. Por cima vem a camada de bananas e, por fim, o chantilly. Veja aqui.

Banana caramelada

Essa receita com sorvete do restaurante Josephine é muito prática e ideal para o verão. Você pode adicionar outras frutas, como ameixa e damasco, que são populares nessa época do ano e vão dar um gostinho especial de Natal. Veja aqui.

Gelato de banoffee

O sorvete do tipo gelato italiano leva uma boa camada de doce de leite, pedaços de banana e leite em pó. É um ótima opção para se refrescar após os pratos quentes. Veja aqui.

Merengue de banana

Uma sobremesa de banana muito elegante e saborosa. Essa receita leva creme de baunilha e merengue, e fica linda quando servida em taças. Um doce perfeito para o Natal. Veja aqui.

Banana split com banana frita

O típico sorvete americano que conquistou o mundo com banana frita e sorvete de creme, em vez do de baunilha. Uma boa ideia para agradar todos os gostos na ceia de Natal. Veja aqui.