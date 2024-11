Quais os benefícios de comer ovo? Veja receitas com o alimento

Muitas receitas incluem ovos entre os ingredientes, especialmente aquelas servidas durante o café da manhã. Pode ser um tostada de abacate com ovo ou um omelete de tomate e abobrinha, mas ambas têm o ovo como protagonista. Para além da versatilidade na cozinha, consumir esse alimento traz diversos benefícios ao organismo.

Benefícios de comer ovo

Segundo a repórter Regina Célia Pereira em matéria ao Estadão, na editoria Saúde, pesquisadores dos Estados Unidos publicaram um estudo que comprova as vantagens do consumo de ovos. O alimento é rico em aminoácidos, carotenoides e vitaminas do complexo B, por exemplo.

Essas substâncias juntas podem ter grande ação antioxidante no corpo, assim como efeitos positivos no cérebro, auxiliando a memória. No entanto, apesar desses benefícios, vale lembrar que o consumo equilibrado é a melhor escolha, como parte de uma dieta saudável acompanhada de exercícios físicos e hidratação adequada.

Manual do ovo

PUBLICIDADE

Para aproveitar o uso versátil do ovo na cozinha e seus benefícios, é preciso entender alguns detalhes importantes: quais são os tipos, como escolher a melhor opção do mercado, a forma correta de armazenar o ingrediente e outros detalhes, que fazem toda a diferença. Você pode obter essas e outras respostas do manual do ovo.

Ovo somente no café da manhã?

Embora o ovo seja tradicionalmente parte do café da manhã, ele pode estar entre os ingredientes de uma entrada, prato principal e até ser protagonista de uma sobremesa. Isso significa que dá para aproveitar o ingrediente de diversas formas, basta saber como completar essa missão. Confira esse web stories para entender como usar o ovo da entrada à sobremesa.

Receitas com ovo

Que tal colocar a mão na massa? Apesar de ser possível usar o ovo em receitas que exigem técnica, nada como aproveitar o ingrediente de maneira simples.

PUBLICIDADE

Saiba como preparar uma tostada e abacate com ovo, um omelete de tomate e abobrinha, uma farofa de milho com ovo e couve ou ovos recheados. Veja mais receitas com ovo neste link.