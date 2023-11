Black Friday: Brasil Cacau oferece descontos de até 40% durante o mês de novembro

Vem aí a mais aguardada data promocional do comércio e a Brasil Cacau estreia a sua Black Friday com descontos de até 40% em itens selecionados. Na primeira fase da promoção, que começou hoje, 1º de novembro, mais de cinco categorias de produtos recebem ofertas, incluindo Dindas, Tabletes, Trufas e combos. O cliente ainda poderá parcelar sua compra em até três vezes sem juros e aproveitar o frete grátis nas compras realizadas pelo site.

A promoção acontecerá de forma faseada até o final do mês deste mês, com novos itens sendo adicionados gradativamente. A campanha é válida para todas as lojas físicas do país, e também se estende às compras pelo site oficial e por aplicativos de delivery parceiros.

Confira os produtos da primeira fase da Black Friday Brasil Cacau:

Trufa (30g) - Na compra de 10 unidades ou mais, cada uma sairá de R$ 3,75 por R$ 2,50;

Pegue Leve - Na compra de 10 unidades ou mais de mini trufas e mini tabletes, cada unidade sairá de R$ 2,50 por R$ 1,50;

PUBLICIDADE

Tablete (20g) - Leve 3 pague 2: na compra de 3 unidades cada uma sairá de R$ 3,70 por R$ 2,48;

Dinda (caixa com 3 unidades) - Na compra de 2 caixas ou mais, cada uma sairá de R$ 14,90 por R$ 9,90.

Ao longo do mês, a marca divulgará novos descontos e produtos. Acompanhe pelo site e redes sociais:

Site: http://www.brasilcacau.com.br/

Facebook: www.facebook.com/chocolatesbrasilcacau

PUBLICIDADE

Instagram: @chocolatesbrasilcacau

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.