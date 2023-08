Bolinho de chuva e a polêmica decisão do ranking de melhores opções gastronômicas do mundo

O Bolinho de Chuva é uma pedida perfeita para o café da tarde, já que traz consigo um conforto para os dias mais frios, e também uma lembrança de infância.

No Brasil, ele recebeu até versões gourmet. Mas, em outros lugares do mundo, ele também tem um grande destaque, levando outros nomes e variações.

Na África ele recebe o nome de Puff Puff. Na Venezuela, é chamado de Buñuelos de Yuca, e é feito com mandioca, queijo minas e rapadura. Na Holanda, os bolinhos são chamados Oliebolen e vendidos nas ruas principalmente na época das festas de fim de ano, mas podem ser encontradas durante o ano todo em barracas de mercados de rua e feiras.

A iguaria ganhou a 26ª posição no ranking do Taste Atlas, que nomeia as melhores opções gastronômicas do mundo, gerando uma grande polêmica, uma vez que o veículo nomeou o Bolinho de Chuva como uma das melhores comidas de rua do planeta. Os brasileiros ficaram indignados, uma vez que o bolinho não é comumente vendido nas ruas do país.