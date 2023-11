Brad Pitt apresenta bebidas artesanais nos bastidores de Cannes

Na última edição do Festival de Cannes, os amantes de cinema foram surpreendidos com a presença das bebidas de Brad Pitt nos bastidores. Além do champanhe rosé Fleur de Miraval, o ator e produtor norte-americano apresentou também gim tônicas e negronis preparados com The Gardener.

Brad Pitt, é sócio da família viticultora Perrin, dedicou-se a explorar os aromas e sabores da Provença, região onde está localizado seu castelo particular, o Miraval, adquirido com sua ex-esposa Angelina Jolie há cerca de 15 anos.

Segundo o Paladar, a parceria entre Brad Pitt e a família Perrin resultou em oito rótulos disponíveis no Brasil, trazidos pela importadora Mistral. Os preços começam em R$ 220,54 pela meia garrafa da safra 2021 do famoso Côtes de Provence AOC Rosé de Miraval.

O champanhe Fleur de Miraval, que fez sucesso no tapete vermelho de Cannes e tem um custo elevado de mais de R$ 2500, será disponibilizado no Brasil em uma quantidade limitada ainda este ano, juntamente com 84 unidades do novo lançamento Petite Fleur e 300 garrafas do gim The Gardener, criado pelo filho de François Perrin, Mathieu, que está focado em expandir essa parte do negócio da família nos Estados Unidos.

O gim, com notas evocativas da flora provençal, tem preço sugerido de € 44,90 na França e US$ 49,90 nos Estados Unidos, com o valor de venda no Brasil ainda a ser definido.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.