Evento Outubeer terá 12 cervejarias participantes em São Paulo; veja quando começa

Promovida em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Agência Metropolitana de Campinas, a Revirada Regional de Cultura acontece entre os dias 12 e 14 de outubro em Americana (SP), na Feira Industrial de Americana (Fidam).

O evento que possui o nome Outubeer como subtítulo, além de contar com apresentações musicais ao vivo e atrações gastronômicas, reúne 12 cervejarias. Sendo assim, o público poderá consumir as cervejas das marcas Dama, HOPBEER, Seven Hands, Kalango, Bragantina, Dortmund, Marés, Gorillaz, Knights, Supremo Brewpub e Moenda.

Em entrevista ao Jornal Americanense, a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria disse: “Teremos muitas atrações artísticas, área kids e com certeza será um grande evento para todos, com música boa e várias opções gastronômicas”.

Os interessados em participar do evento devem doar um quilo de alimento não perecível na entrada, que será direcionado ao Fundo Social de Americana. Confira os horários de funcionamento:

Quinta-feira (12): das 12h às 22h;

Sexta-feira (13): das 15h às 22h;

Sábado (14): das 12h às 22h.

