Brasil fora do Top 10 em frutos do mar; conheça país vencedor

Na semana passada, o guia TasteAtlas, que é montado com base em classificações feitas pelos usuários da plataforma, publicou uma lista elencando os 100 melhores pratos com frutos do mar.

Entre iguarias de origem asiática, europeia e americana, o Brasil marca presença no ranking com sua tradicional moqueca em posição de destaque, diga-se de passagem - em 24° lugar, com um enfoque especial para a moqueca baiana, que ficou em 19°.

E tratando-se do primeiro lugar, o país vencedor foi Filipinas, com a iguaria de nome Pempek. O prato é composto por um bolinho de peixe moído com tapioca, geralmente cozido no vapor e depois frito por imersão em óleo vegetal, e servido em pedaços pequenos.

Receitas testadas e aprovadas

