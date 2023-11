Black Friday: como aproveitar promoções de espumantes sem cair em ciladas?

Nesta sexta-feira (24), os setores de venda em geral estão bombando em promoções atrativas devido à Black Friday, mas um olhar mais atento permite notar que nem tudo é uma boa oportunidade para o consumidor, tanto nos preços quanto nos produtos.

Isso acontece em praticamente todas as áreas de venda, incluindo a de bebidas, cujos valores mais baixos que o normal podem levar compradores a comprar os produtos sem prestar atenção no que estão adquirindo. Compradores de espumantes, por exemplo, podem acabar adquirindo garrafas contrabandeadas ou até mesmo com o líquido estragado.

E foi afim de auxiliar você, leitor, nessa empreitada de encontrar ofertas que realmente valem a pena que o Paladar reuniu dicas de Suzana Barelli, especialista em vinhos e espumantes e colunista do Le Vin Filosofia, para se esquivar da frustração de levar gato por lebre para casa durante a Black Friday.

As orientações estão disponíveis na matéria ‘Espumante na Black Friday: veja como escapar de ofertas enganosas’, por Felipe de Paula, que pode ser lida na íntegra aqui.

