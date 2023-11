Descubra qual sobremesa brasileira acaba de ser coroada como a segunda melhor do mundo

Uma sobremesa brasileira entrou para o ranking internacional “100 Best Rated Desserts in the World”, do TasteAtlas, e está no top 5, ocupando o segundo lugar na lista!

O levantamento foi feito com base na votação do público do site, que considerou 55,308 respostas válidas.

A doce do Brasil considerado o segundo melhor do mundo é o ‘bombocado’ ou ‘queijadinha’. A sobremesa é assada à base de coco ralado, farinha, leite, manteiga, ovos, açúcar e queijo parmesão ralado, podendo ser acompanhada de um cafezinho e um pouco de chantilly.

Para saber todas as sobremesas que entraram no top 5, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas, inclusive de bombocado, que podem ser replicadas em casa, confira aqui.