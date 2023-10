Brew Festival terá 30 cervejarias de diferentes regiões, saiba mais informações

O “Brew Festival”, um dos mais importantes eventos cervejeiros do interior do estado de São Paulo, ocorre pela primeira vez em Campinas, entre os dias 12 e 15 de outubro.

A festival traz ao público pelo menos 250 estilos oferecidos por 30 cervejarias de diferentes regiões do país, e tem como principal objetivo mostrar as novidades do mercado das artesanais.

Participam do evento as cervejarias: Campinas, Aventura Líquida, Nineties, Hoffen, Blacaman, Cosvesi, DaoraVida, Tábuas, Marés, Hausen, Campos de Jordão, Barrossa, Vila Alemã, Dama, Hebling, Bamberg, Sanches, Mr. Wolf, Bodebrown, Copina, Germânia, Lemans, Quinta do Malte, Odeon, Cevada Pura, Berggren, Schornstein, Martina, Formiga e Gutembeer.

O evento ainda traz uma ampla variedade de pratos da gastronomia de rua. A praça de alimentação a céu aberto também conta com a ala dos doces, com opções diversas de sobremesas. Outra atração é a exposição de produtos alimentícios, como cachaças e queijos, acessórios para churrasco e cozinha, artesanato e vestuário.

O festa é realizada pela WB Produções & Promoções e tem apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O evento é gratuito.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira sugestões e instruções para elaborar almoços, jantares, drinques e sobremesas aqui.