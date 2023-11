Cachaça na Coxinha? Confira a receita do petisco do bar do Farol Santander

Já pensou em preparar uma massa de coxinha usando cachaça? O petisco feito de forma diferente faz parte do cardápio do Boteco 28, que fica localizado no Farol Santander.

Ao Paladar, o bar contou a receita especial que chama atenção pela bebida alcoólica. O ingrediente inusitado traz é misturado com o caldo de frango, manteiga, sal, colorau, folhas de louro e alho batido para dar sabor à coxinha.

Para saber a receita completa do Boteco 28, acesse aqui.

Receitas testadas e aprovadas

