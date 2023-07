Café com sal? Veja por que você deveria experimentar

Café faz parte da rotina de muitas pessoas e tem aquelas que consomem até mais de uma dose durante o dia. Seja a bebida com leite ou sem, com açúcar ou adoçante, o café está presente na mesa de quase todos os brasileiros.

Mas, uma coisa que poucas pessoas fazem é colocar sal no café. Segundo o portal Fatos Desconhecidos, isso é uma prática bem antiga e tem sido feita em várias partes do mundo, seguindo cada cultura.

A tendência de colocar sal no café começou com chefs e especialistas no assunto, como Alton Brown. No teste, os chefs comprovaram que o tempero pode trazer um sabor diferente para a bebida. Em 1997, um estudo feito por P. Breslin e G. Beauchamp, publicado na renomada revista Nature, comprovou que o sal é capaz de realçar o sabor e neutralizar a amargura de alimentos e bebidas.

A mistura feita por Alton Brown conquistou seguidores justamente por conseguir neutralizar o gosto amargo do café. A técnica funciona ainda mais quando os grãos são torrados de forma intensa. O chef orienta a usar um quarto de colher de chá de sal kosher (que não tem adição de iodo) para adicionar a bebida. Essa medida serve para cada seis colheres de pó de café.

O sal tem o poder de influenciar os cinco sabores básicos, azedo, doce, salgado, amargo e umami. Por isso, colocando um pouco de sal no café o amargor da bebida diminui e a faz ser mais agradável ao paladar.