Qual é o melhor café em capsula do mercado? Especialistas testam 11 marcas

Os cafés em cápsula são um grande sucesso no Brasil e no mundo pela sua praticidade. De olho nisso, o Paladar decidiu realizar um teste às cegas com 11 marcas para definir o melhor café em cápsula do mercado atualmente.

As marcas escolhidas passaram por uma triagem que procurou abranger as opções mais encontradas nas prateleiras dos supermercados - exceto a Nespresso, que só vende em lojas próprias -, independente da categoria do café (tradicional, gourmet ou especial).

Para realizar o teste, foram convidados jurados que avaliaram sabor, equilíbrio, aroma, acidez e amargor das bebidas.

Os especialistas colocaram a marca L’Or, Sontuoso no primeiro lugar no ranking e consideram o melhor café em cápsula entre as outras marcas. Com corpo sedoso e espuma cremosa, o café (em cápsula de alumínio) foi o preferido por apresentar equilíbrio entre doçura, amargor e acidez.

A bebida ainda tem aroma de frutas frescas e, no sabor, os jurados destacaram notas de açúcar queimado e doce de leite. “Tem gostinho de quero mais”, afirmou um dos jurados.

PUBLICIDADE

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelos jurados, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.