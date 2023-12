Café salgado: saiba como usar a bebida em pratos que não são doces

O café é primordial na cozinha, sendo usado para preparar o famosa bebida ou então sobremesas e bolos. Mas você já ouviu falar em café salgado? Pois saiba que o ingrediente também pode ser usado em pratos que não sejam doces, dando um gostinho especial às receitas.

No entanto, não é fácil misturá-lo aos pratos, já que mesmo após moído, ele apresenta uma certa dureza. Por isso, a melhor alternativa no caso de receitas salgadas é fazer a extração de café - utensílios como a Aeropress e a Pressca podem ser muito úteis e práticos nessa hora, porque ajudam a preparar bebidas muito concentradas, garantindo a percepção do sabor do café no prato.

Uma boa opção de prato salgado com café é o espaguete. Você também pode usar a bebida feita em máquina de café expresso ou mesmo uma de cápsulas para preparar o macarrão. Para saber como fazer a receita do espaguete com café, leia a matéria completa.