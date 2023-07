Cafeteria lança cardápio com comidas rosas e transforma casarão na casa da Barbie

Além do ambiente totalmente rosa, os pratos estão inspirados na boneca. Foto: Imagem: reprodução do instagram @princesscandycafeteria_

Durante essa semana, o assunto mais comentado é sobre a estreia do filme da Barbie. O longa chegou aos cinemas nesta quinta-feira (20) e está movimentando o comércio, seja de roupas, acessórios ou alimentação.

A Princess Candy é uma cafeteria localizada em um casarão rosa de 1923 em Hamburgo Velho. O local decidiu dar um toque especial pensado na boneca mais famosa do momento e lançou um cardápio inspirado no mundo cor-de-rosa.

A cafeteria já possuía em seu cardápio diversos alimentos cor de rosa, agora, conta com donuts de coração, algodão doce e taças de café com a logo da boneca. O local já está fazendo reservas para saborear as comidas e curtir o ambiente, que decorado como uma casa da Barbie.

Os itens devem ficar no cardápio até o final de setembro. Para quem deseja experimentar, a cafeteria está localizada na R. Barão de Guaíba, 1616 - São José, Novo Hamburgo.