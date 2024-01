Caipirinha fica em 5º lugar no ranking das melhores bebidas do mundo; veja lista

Em 2023, o TasteAtlas divulgou diversos rankings relacionados à gastronomia, com diferentes pratos, produtos e bebidas do mundo todo. Em grande parte das listas, feitas pela plataforma de viagens, o Brasil aparece como protagonista.

Um dos rankings em que o país conquistou uma excelente posição foi no de coquetéis alcoólicos. A caipirinha ficou em destaque em 5º lugar após a avaliação de mais de 500 drinks.

O TasteAtlas descreve a bebida como um coquetel feito com cachaça, açúcar e limão. Com poucos ingredientes, o drink é muito simples de fazer, basta misturar o suco e as rodelas de limão com cachaça e açúcar. Não esqueça do gelo que faz toda a diferença nessa bebida.

Veja a receita de Paladar completa aqui e aprenda a fazer a Caipirinha perfeita.