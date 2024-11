Como calcular bebidas para as festas de fim de ano: dicas práticas para acertar na dose

O fim de ano chegou e, com ele, as festas e os momentos de confraternização que todos esperam. Uma das dúvidas mais comuns ao planejar essas celebrações é como escolher e calcular as bebidas.

Afinal, ninguém quer que falte nada para os convidados ou que sobrem garrafas por gerações. Confira nossas dicas para acertar na escolha e garantir o sucesso da sua festa!

Proporção certa

De acordo com a Food & Wine, a proporção de bebidas é importante para atender a todos os convidados. Por isso, utilizar o pensamento de 30% de destilados, 30% de vinho, 15% de cerveja e 25% de refrigerantes poderá agradar todo mundo, pois há quem prefira opções alcoólicas e tem quem goste de alternativas não alcoólicas.

Pense nos convidados

Seja por convivência ou perguntando para os convidados, saber quais os gostos de cada um poderá facilitar na hora da escolha. No caso, para bebidas pouco apreciadas, dá para reduzir a quantidade, enquanto os favoritos crescem no paladar e na dose. Quer saber como calcular as bebidas? Clique aqui e saiba mais.

Harmonização de vinhos e pratos

Durante os preparativos, que tal já ficar de olho em quais harmonizações você pode fazer para deixar a sua festa ainda mais atrativa? Confira as melhores combinações.

Melhores bebidas

Vai fazer um churrasquinho junto com a festa? Não deixe de conferir quais são as melhores bebidas para harmonizar com as carnes e tornar ainda mais especial. Clique aqui e confira agora.