A cerveja, a caipirinha e outros drinques maravilhosos desempenham um papel crucial em um bom churrasco. Mas isso, com certeza, você já sabe. O que poucos têm ideia, é de qual tipo de bebida harmoniza perfeitamente com algumas carnes e acompanhamentos do churrasco. Para te ajudar a dar um up na sua carne na brasa e deixar o seu churrasco ainda mais gostoso, conversamos com o Chefe de Bar do Bar Brahma, Bruno Campos, e a especialista em vinhos e com a colunista do Paladar, Suzana Barelli, para te explicar quais bebidas selecionar e como deixá-las ainda mais saborosas para o seu churrasco. De quebra, você ainda vai conferir três receitas de drinques simples e sofisticados: caipirinha de caju, Pink Lemonade e sangria de frutas amarelas.

Qual tipo de cerveja é a melhor para o churrasco?

Se está buscando frescor e leveza para o seu churrasco, o Chefe de Bar do Bar Brahma, Bruno Campos, sugere as cervejas Lagers. Esse tipo de cerveja é fermentada em baixas temperaturas, que resultam em aromas mais sutis e pouca variação de teor alcoólico. Por conta dessa sutileza no sabor, os estilos de cerveja mais consumidos no mundo são provenientes da família Lager. Alguns dos mais famosos são: Pilsen, American Lager, Helles e Vienna.

Entretanto, se estiver a fim de experimentar uma cerveja mais encorpada e escura, tente a Amber Ale. Esse tipo de cerveja utiliza maior quantidade de lúpulo e traz notas cítricas que são típicas das cervejas norte-americanas. Pelo fato de ter um sabor bem balanceado, que transita entre o doce e o amargo, a Amber Ale é indicada para acompanhar carnes vermelhas.

Uma bela cerveja pode ajudar a refrescar no feriadão Foto: Dave Yoder|New York Times

Como escolher os drinques do churrasco?

Os drinks cítricos e refrescantes são os mais indicados quando o assunto é churrasco. Devido ao sabor levemente ácido, drinks como caipirinha, Gim tônica com abacaxi e Basil Smash vão ajudar na digestão e na quebra das enzimas de gordura da carne. Para que você possa curtir o seu churrasco acompanhado de uma bela caipirinha, confira essa receita de caipirinha de caju, limão e hortelã do Restaurante Bambu.

Drink “Nativo” Foto: Restaurante Bambu

Para a turma que não bebe álcool, quais são os melhores drinques?

Para a galera que não bebe álcool, mas não dispensa um bom drinque em um churrasco, o Chefe de Bar, Bruno Campos, sugere as opções mais tradicionais de Mocktails. ‘’Apostar nos clássicos é não se arrepender. As sodas italianas têm grande espaço quando falamos de drinques sem álcool pela praticidade e versatilidade mas, não descarto como meu favorito uma boa Pink Lemonade’', afirma Bruno. Então, se quiser experimentar uma boa Pink Lemonade enquanto degusta uma carne na brasa, mas não sabe como prepará-la, veja essa receita de Pink Lemonade feita pelo chef Rafa Pereira Brito.

Pink lemonade Foto: Samuel Antonini

Vinho combina com churrasco?

Para a surpresa de muitos, o vinho combina muito com churrasco. Para a especialista Suzana Barelli, ‘’a sensação é de que o vinho embala a carne’'. A explicação para isso é que o tanino do vinho, que dá adstringência ao sabor da uva, combina com a proteína da carne, garantindo a harmonização. Por conta disso, os melhores vinhos para tomar com carne vermelha são os tintos, já que eles têm mais taninos em sua composição. Se quiser experimentar alguns vinhos tintos, Suzana indica alguns tipos: Cabernet Sauvignon, Tannat, Shiraz e Petit Verdot.

Agora, se você estiver buscando algo mais refrescante, mas não quer abrir mão daquele toque especial do vinho, a sangria pode ser uma ótima opção. Acompanhando muito bem frango e linguiças, a sangria vai ser um sucesso no seu churrasco. Aprenda a fazer essa sangria de frutas amarelas do Hiu Hotel, que leva vinho branco, melão, abacaxi e manga.

