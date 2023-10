Campeão do MasterChef+ concorre a Mister Melhor Idade

Aos 80 anos, o campeão da 1ª temporada do MasterChef+, Astro, resolveu tentar novas conquistas e concorreu ao prêmio Mister Melhor Idade de Caraguatatuba, no litoral paulista. Ao Band.com.br, ele contou que o MasterChef o incentivou a viver essa experiência.

“Essa competição existe na cidade há anos, mas só comecei a frequentar neste ano, depois que ganhei o MasterChef, que foi um divisor de águas na minha vida”, declara Astro.

Ele ainda disse que, por causa do reality de culinária, fez novos amigos e passou a ter uma rotina mais ativa. A gastronomia também não foi abandonada, Astro relatou que depois do MasterChef, foi chamado por algumas empresas e restaurantes locais para participar de eventos. “Sou sempre reconhecido na rua por fãs do programa, que agora também são meus fãs”, afirmou.

O campeão do MasterChef, porém, não ganhou o Mister Melhor Idade. “O vencedor foi um senhor de 103 anos, lúcido e forte! Eu estava torcendo por ele também e fiquei muito feliz”, contou Astro.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira aqui.