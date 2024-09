Capital sulista lidera ranking das refeições mais caras do Brasil; saiba qual

Um estudo da Associação Brasileira das Empresas e Benefícios ao Trabalhador (ABBT) apontou que uma capital sulista lidera o ranking das refeições mais caras do país. Segundo a pesquisa, que analisou 5.640 preços em 51 cidades brasileiras, uma refeição completa – incluindo prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e café – custa, em média, R$ 60,95.

O estudo abrangeu todas as regiões do Brasil e revelou quais capitais apresentam as refeições mais caras do Brasil. Para calcular o preço médio, a pesquisa comparou os preços das quatro categorias mais comuns na alimentação fora de casa do País: executivo, self-service, comercial completo e à la carte.

Entre as capitais, Florianópolis (SC) teve o maior preço médio por refeição, R$ 62,54, 11% acima do ano anterior e quase R$ 11 a mais que a média nacional. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (RJ), com R$ 60,46, e São Paulo (SP), com R$ 59,67. As informações são do Estadão.

Confira o top 10 capitais mais caras para almoçar no Brasil

Florianópolis: R$ 62,54 Rio de Janeiro: R$ 60,46 São Paulo: R$ 59,67 Natal: R$ 56,18 Recife: R$ 55,13 Vitória: R$ 54,67 Maceió: R$ 54,32 Campo Grande: R$ 53,24 Salvador: R$ 53,37 Palmas: R$ 51,39

Onde comer em Florianópolis?

O TasteAtlas divulgou um ranking com os melhores lugares para comer em Florianópolis. Dentre os nomes escolhidos pelo guia gastronômico, encontram-se iguarias clássicas como coxinha, brigadeiro, pavê, açaí, entre outras. Dessa forma, encontramos uma capital rica em pluralidade. Confira as sugestões:

FairyLand Cupcakes

Amoriko Brigadeiros Finos

Cachorro Quente do Afonso

Qual a cidade mais cara para almoçar em São Paulo?

A pesquisa também revelou as cidades mais caras para almoçar em São Paulo e acredite se quiser, o primeiro lugar não está com a capital paulista. No top três a seguir, você confere a cidade e o valor gasto na hora da refeição:

Barueri: R$ 60,95 Taboão da Serra: R$ 60,91 São Paulo: R$ 59,67

