Os 3 melhores aperitivos da América do Sul, segundo o TasteAtlas

O guia TasteAtlas divulgou um ranking com os 58 melhores aperitivos da América do Sul, e o Brasil se destacou com o Arrumadinho, prato típico de Pernambuco, que ficou em terceiro lugar.

Feito com carne seca, vinagrete, feijão-fradinho e farofa, o Arrumadinho é um prato tradicional do Nordeste brasileiro, conhecido pela forma organizada como os ingredientes são apresentados e temperados com manteiga de garrafa. Servido como aperitivo, o Arrumadinho é ideal para compartilhar, sendo frequentemente acompanhado por uma cerveja gelada ou uma caipirinha.

O segundo lugar foi para o ceviche misto do Peru, composto por frutos do mar como camarão, lula, polvo e vieiras, com a possibilidade de incluir mexilhões ou pequenos caranguejos. No topo da lista, em primeiro lugar, está a provoleta da Argentina, onde o provolone grelhado é temperado com orégano e flocos de pimenta vermelha.

Os aperitivos são parte essencial de muitas culinárias e variam bastante em sabor e apresentação. Desde clássicos como azeitonas temperadas e bruschettas até opções mais leves como palitos de cenoura com homus, essas pequenas porções são ideais para abrir o apetite e agradar a todos os gostos. A seguir, confira o TOP 10 completo.

Os 10 melhores aperitivos da América do Sul

Provoleta, Argentina Ceviche misto, Peru Arrumadinho, Brasil Machas à parmegiana, Chile Ceviche, Peru Leite de tigre, Peru Chorrillana, Chile Vatapá, Bahia Tequeños, Venezuela Guasacacá, Venezuela

Receitas de aperitivos

Vatapá

Pode meter a colher no vatapá ( Foto: Tiago Queiróz/AE)

Aprenda a fazer duas receitas típicas brasileiras que estão presentes no ranking. Começando pelo Vatapá que é um aperitivo muito conhecido na Bahia. A base da receita é a pasta de pão amanhecido, amendoim torrado, castanha -de-caju, camarão e azeite de dendê. Aprenda o passo a passo completo neste link.

Bolinhos de bacalhau

bolinho de bacalhau Foto: Giovanni.Seabra - stock.adobe.com/Adobe st

Em 20º lugar na lista do TasteAtlas, os bolinhos de bacalhau se destacaram como uma das delícias da culinária brasileira. Na receita compartilhada pelo Paladar, os bolinhos são temperados com sal, pimenta, salsinha e uma pitada de noz-moscada, e fritos em azeite, garantindo um sabor irresistível. Apesar de parecer sofisticado, esse petisco é fácil de preparar em casa. Veja a receita prática completa aqui.

TasteAtlas

As classificações do guia gastronômico são baseadas em votações e opiniões populares, ou seja, de pessoas que não são especialistas em gastronomia. Os usuários do TasteAtlas votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais.